برئاسة محافظ الخرج.. اللجنة التحضيرية لحملة التشجير تعقد اجتماعها الثاني بديوان المحافظة

عقدت اللجنة التحضيرية لحملة التشجير محافظة الخرج اجتماعها الثاني صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٢/٢٥هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة برئاسة محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بحضور ممثلين الادارات الحكومية والفرق التطوعية بمجال التشجير .
وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور مؤكداً على دور الجميع في إنجاح الحملة وتحقيق اهدافها ومتمنياً لهم بالتوفيق.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض جدول الاعمال والذي تلخص في خطة عمل الحملة و الاحتياجات والمدة الزمنية والمواقع المقترحة للبدء في الحملة .
وفي ختام الاجتماع أكد المحافظ على أهمية التشجير من حماية المحافظة من التصحر وتقليل الاغبرة وتلطيف ودرجات الحرارة وتحسين المشهد الحضري في المدن .