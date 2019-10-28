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أخبار محلية > بالفيديو.. شقيق خميس العويران يبدي سعادته بمبادرة الهلال.. ويوضح ردة فعل شقيقه
28/10/2019   8:26 ص

بالفيديو.. شقيق خميس العويران يبدي سعادته بمبادرة الهلال.. ويوضح ردة فعل شقيقه

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أبدى شقيق اللاعب خميس العويران سعادته لعودة شقيقه إلى المملكة في ظل تحسن حالته الصحية.

وقال شقيق اللاعب العويران في لقاء لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن شقيقه كان سعيداً بما أعلنته إدارة الهلال بشأن إقامة تكريم له، مقدماً شكره لإدارة النادي على تلك المبادرة.

وأضاف أن ما قدمه شقيقه لنادي الهلال هو الكثير، مبيناً أنه كان سعيداً بعودته تكريمياً للملاعب، ما يعد فرصة له من أجل استرجاع الذكريات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شقيق خميس العويران يبدي سعادته بمبادرة الهلال.. ويوضح ردة فعل شقيقه

أخبار محلية
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