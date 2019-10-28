نجح أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة في إنقاذ طقل علقت قدمه في سلم كهربائي، داخل مركز تجاري بالمحافظة، وذلك يوم الجمعة الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجدة العقيد سعيد سرحان وفقاً لـ “سبق”، أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد حول الحـادثة، وبعد مباشرة البلاغ تبين أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي.
وأضاف العقيد سرحان أنه تم تحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه وهو بصحة جيدة، داعياً لعدم ترك الأطفال بمفردهم ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة التي تشكل خطورة عليهم.