مدرب الهلال مبرراً هزيمة الديربي: الآسيوية أرهقتنا.. ومدرب النصر يرد عليه

أرجع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خسارة فريقه أمس (الأحد) أمام النصر في ديربي الرياض، إلى الإرهاق الذي أصاب لاعبيه نتيجة مشاركتهم في البطولة الآسيوية.
وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن النصر تفوق على الهلال بدنياً كونه متفرغاً لبطولة الدوري عكس لاعبي الهلال الذين ينافسون أيضاً على دوري أبطال آسيا.
وأكد أن هذا ليس الوقت المناسب لرمي التهم على بعض اللاعبين، والأهم هي رؤية ردة فعل قوية لما حدث في المباراتين ضد السد والنصر، مضيفاً أن الفريق سيجهز نفسه من كل النواحي البدنية والذهنية للعودة إلى وضعه الطبيعي.
من جانبه، رفض روي فيتوريا مدرب النصر ما ذكره مدرب الهلال أن سبب فوز النصر هو إرهاق لاعبي الفريق الأزرق، مؤكداً بأن الإرهاق ليس عذراً، وفوز النصر جاء بعد دراسة عميقة للفريق المنافس. وفق “أخبار 24”.
وأضاف فيتوريا بأن في أوروبا تلعب الفرق مباراة كل 3 أيام، والقول بأن الهلال خسر بسبب الإرهاق هو عذر مسبق قبل الخسارة، مضيفاً أنه سعيد باستمرار فريقه على نفس الوتيرة اللياقية إلى نهاية المباراة.
يذكر أن النصر نجح في قلب تأخره بهدف أمام الهلال للفوز بهدفين لهدف، ليرفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما حافظ الهلال على الصدارة رغم الخسارة برصيد 19 نقطة.