بالفيديو.. شكوى مواطن أسعف زوجته بسيارة الشركة ففصلوه.. و”العمل” تتفاعل

روى مواطن يعمل منسق عروض بإحدى الشركات، تفاصيل فصله عن العمل تعسفياً بسبب استخدام سيارة الشركة في إسعاف زوجته، وذلك في لقاء معه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”.
وأوضح المواطن، ويُدعى علي العنزي، بأن الواقعة بدأت بتقدمه بطلب إجازة لمدة يومين لرعاية زوجته المريضة، إلا أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً بأن حالتها خطرة وتحتاج النقل الفوري للمستشفى، ما اضطره إلى إسعافها بسيارة الشركة، ففوجئ بعد انتهاء الإجازة بفصله عن العمل.
وأفاد العنزي، الذي قضى 6 سنوات في العمل بالشركة، بأنه حاول هو ورؤساؤه مناشدة المدير العام التراجع عن القرار دون جدوى، مضيفاً: “قلت له اخصم لي حتى شهر ولكن لا تقطع رزق عائلة كاملة”.
وامتنع المواطن الشاب عن تقديم استقالته كحل بديل عن الفصل، حيث هدّدته الشركة بتطبيق المادة 77 من قانون العمل، إضافةً إلى حرمانه من مستحقاته إذا توصلا إلى حل التراضي بالاستقالة . وفق “أخبار 24”.
من جهته، تفاعل المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل مع الواقعة، وأكّد قيام وفد من الوزارة بزيارة المنشأة، حيث تم فتح تحقيق في أسباب الفصل التعسفي تمهيداً لحل المشكلة.
#فيديو
أسعف زوجته بسيارة الشركة ففصلوه..
مواطن يشتكي من الفصل التعسفي ويروي الحكاية كاملة أمام الرأي العام في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/yIHT7eGoSQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 27, 2019