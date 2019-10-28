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أخبار المناطق > تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غداً إلا للمدارس المتضررة
28/10/2019   12:41 ص

تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غداً إلا للمدارس المتضررة

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أوضحت إدارة التعليم في حفر الباطن أنه لا داعي لتعليق الدراسة في المدارس والكليات ليوم غدٍ الإثنين بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة، إلا للمدارس المتضررة فقط من الحالة الجوية.

وأضافت، في بيانٍ لها، أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فلا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة إلا للمدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين.

وفي سياق متصل أعلنت الكلية التقنية للبنين والبنات عن تعليق التدريب ليوم غدٍ نظراً لتعطل التيار الكهربائي بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة وضواحيها اليوم. وفق “أخبار 24”.

وكانت محافظة حفر الباطن وضواحيها قد شهدت هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.

تعليم حفر الباطن: لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة غداً إلا للمدارس المتضررة

أخبار المناطق
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