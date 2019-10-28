وقف محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم الأحد، على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.
وتفقد الأمير سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، واطمأن على سير الأعمال اليومية بالمستشفى وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين، سواء المراجعين أو المنومين، حاثاً العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.
كما تفقد المحافظ شعيب فليج، وتصريف مياه الأمطار ومدى فعالية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام.
وكانت محافظة حفر الباطن وضواحيها قد شهدت هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.
#حفرالباطن_الان هذا واجبي كلمات جميلة يقولها #محافظ_حفر_الباطن سمو الأمير منصور بن محمد وهو يقف بنفسه ويشارك الجهات المسئوولة متابعة تصريف الأمطار @HFR_AJL @HafrbatinAmana @Haafar pic.twitter.com/319vDkxavJ
— عبدالعزيز المحيميد (@almohaimeed3333) October 27, 2019
وفق “أخبار 24”.