قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، العزاء والمواساة لأسرة اليحيا في وفاة الفقيد صالح الحمد المحمد اليحيا رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد لمنزل الفقيد، يرافقه نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ووكيل الإمارة، حيث كان في استقبالهم أشقاء الفقيد وأبناؤه وعدد من أقاربه.
ونوّه أمير حائل بالسيرة الطيبة ونبل الأخلاق والأعمال الوطنية والخيرية والاجتماعية للفقيد، سائلا الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبهم قدّم أشقاء وأبناء وأقارب الفقيد صالح اليحيا شكرهم للأمير ونائبه على المواساة ومشاركتهما لهم في مصابهم، داعين الله أن يسكن الفقيد الجنة.
وفق “أخبار 24”.