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أخبار محلية > بعد بلاغ مواطن.. ضبط متسول بزي خليجي يمتلك سيارة بربع مليون في تبوك
28/10/2019   12:38 ص

بعد بلاغ مواطن.. ضبط متسول بزي خليجي يمتلك سيارة بربع مليون في تبوك

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أوقفت إدارة مكافحة التسول بمنطقة تبوك، اليوم الأحد، متسولاً آسيوياً بحوزته مبلغ كبير من المال ويقود سيارة فارهة، مدعياً أنه خليجي، حيث بدا أنه يتحدث بلهجة المنطقة، ويرتدي الزي الخليجي.

جاء ذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية بتبوك، حيث تم ضبطه وبحوزته أكثر من 55 ألف ريال وعملات سعودية وبحرينية وإماراتية وكويتية وعمانية، فضلاً عن سيارة تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال.

من جهته، بيّن مدير مكتب مكافحة التسول بتبوك، أحمد أبو شامة، وفقاً لـ”سبق”، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الحالة، مع الإشادة بالمواطن الذي أبلغ عن المتسول.

بعد بلاغ مواطن.. ضبط متسول بزي خليجي يمتلك سيارة بربع مليون في تبوك

أخبار محلية
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