بالفيديو.. لاعبو الهلال يكرمون “خميس العويران” قبل انطلاق الديربي

كرّمت إدارة نادي الهلال لاعب الفريق السابق خميس العويران، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام النصر في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظهر مقطع فيديو اللاعب خميس العويران وهو يجلس على كرسي، فيما وقف خلفه لاعب الهلال محمد الشلهوب، ليقبّل اللاعبون رأسه، في لفتة طيبة من قبل إدارة الهلال تقديراً لتاريخه مع المنتخب والنادي.
وكان العويران، الذي مثل الهلال من 1997-2001م والاتحاد 2001-2007م ولعب للمنتخب السعودي، قد خضع لعملية جراحية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان قد خضع لعملية في وقت سابق بمدينة الملك فهد الطبية، لكن حالته استدعت إجراء جراحة أخرى. حسب “أخبار 24”.
في لقطة أخوية .. اللاعبين يكرمون النجم “خميس العويران” قبل انطلاق القمة.#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/WINtKNU1Jh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩