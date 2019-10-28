أكّد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، حرص الوزارة على تمكين المرأة في الوظائف المتاحة في جميع الجهات الحكومية، وذلك خلال كلمته اليوم الأحد في افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة.
وأشار الحمدان إلى أن “الخدمة المدنية” بدأت بتمكين المرأة من شغل مناصب إشرافية وقيادية بالوزارة، إلى جانب إسناد ملَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية، معلّقاً: “الجنس لم يعد معياراً في الاختيار لشغل الوظائف”.
وأضاف أن الأنظمة واللوائح لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، لبناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوباتها وسوف تدعم تطويرهن وتدريبهن عبر حزمة من البرامج.
وأوضح أن البرامج تشمل برنامج “الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية” بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و”البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية” بالشراكة مع معهد CIPD العالمي، بالإضافة إلى “أكاديمية تطوير القيادات الإدارية”.
وفق “أخبار 24”.