تسلم سائق حافلة مدرسية 25 ألف ريال مكافأة تكريمية بعد أن ساعد في إنقاذ 55 طالبة من خطر تماسّ كهربائي، جراء تماسها بكيبل الضغط العالي، أثناء رحلة توصيل الطالبات.
وروى قائد الحافلة الخاصة بمدرسة الواصلي التابعة لمركز وادي جازان، وفقا لـ”سبق” أنه أثناء مروره من وسط قرية الواصلي تفاجأ بسلك كيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، وحدث تماسّ كهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة.
وأضاف أنه وجّه الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكن من إخراجهن بسلام، وقام باستدعاء أولياء أمور الطالبات لتسلّمهن.