شاهد أول مقر لناديي النصر والهلال بـ”حوطة خالد” وسط الرياض

نشر الإعلامي محمد الهمزاني مقطعا مصورا يوثق أول مقر لناديي النصر والهلال في حي “حوطة خالد” وسط العاصمة الرياض.
واستعرض المقطع شرحاً للباحث فهد المفيريج، وهو يشير إلى مبنى قديم في أحد الشوارع الضيقة، ويؤكد أنه أول مقر للنصر عام 1375هـ منذ إنشاء النادي.
وأشار المفيريج إلى مبنى يقع في نفس الحي أيضاً، موضحاً أنه كان أول مقر للهلال عام 1377هـ، وتم فيه تشكيل أول مجلس إدارة للنادي. حسب “أخبار 24”.
ويلتقي مساء اليوم (الأحد) فريقا الهلال والنصر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تعرف على أول مقر لناديي #النصر و #الهلال في حي (حوطة خالد) وسط الرياض. #الهلال_النصر_الدوري #الهلال_النصر pic.twitter.com/RC1GWuciNr
— محمد الهمزاني (@M_Alhamazani) October 27, 2019