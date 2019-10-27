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أخبار محلية > القتل حداً لقاتل رجل الأمن “الحويطي” في جريمة السطو على محل الذهب بضباء والسجن لبقية المتهمين
27/10/2019   5:52 م

القتل حداً لقاتل رجل الأمن “الحويطي” في جريمة السطو على محل الذهب بضباء والسجن لبقية المتهمين

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قالت مصادر إن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك أصدرت اليوم (الأحد)، حكماً بالقتل حداً على المتهم الأول في قضية قتْل رجل الأمن “عطا الله الحويطي”، على خلفية عملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب بمحافظة ضباء.

وأوضحت المصادر أن المحكمة قضت بحد الحرابة على المتهم الأول، وبالسجن 15 عاماً لكل واحد من المتهمين الخمسة الآخرين، والجلد ألف جلدة، إضافة لدفع قيمة المسروقات والتي تقدر بـ800 ألف ريال.

وجرت أحداث عملية السطو في مايو 2017، حيث اقتحم المتهم الأول المحل مرتدياً زياً نسائياً، وهدد العاملين في المحل بسلاح ناري، وقد شاهده أحد المارة وأبلغ الشرطة فحضر الرقيب “عطا الله سويلم الحويطي” للموقع، غير أن الجاني بادر بإطلاق النار عليه ما أدى لوفاته وإصابة مواطن ووافد عربي بجروح.وفق “أخبار 24”.

القتل حداً لقاتل رجل الأمن “الحويطي” في جريمة السطو على محل الذهب بضباء والسجن لبقية المتهمين

أخبار محلية
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