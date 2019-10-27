نشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو أشير إلى أنها للغارة التي نفذتها المقاتلات الأمريكية فجر اليوم (الأحد) بريف إدلب، واستهدفت بها مكان تواجد زعيم تنظيم “داعِش” أبوبكر البغدادي.
كما تم تداول مقطع فيديو آخر للموقع عقب تنفيذ الغارة، التي قيل إن البغدادي قُتل فيها، حيث بدا في المقطع ركام لمبنى وملابس ممزقة، وسيارة محطمة بجوار حفرة عميقة يُعتقد أنها لموقع سقوط إحدى القذائف التي استهدفت الموقع.
وكانت تقارير لوسائل إعلام أمريكية ذكرت أن القوات الأمريكية نفذت عملية مفاجئة داخل سوريا استهدفت بها أبوبكر البغدادي، حيث أشارت مصادر إلى أنه قُتل فيها.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً عصر اليوم يؤكد فيه نبأ مقتَل البغدادي في الغارة التي نفذتها قوات بلاده.
وفق “أخبار 24”.