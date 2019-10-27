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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تنفذ جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات في الرياض
27/10/2019   5:49 م

“هيئة الاتصالات” تنفذ جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات في الرياض

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نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جولات تفتيشية على منافذ بيع خدمات الاتصالات في عدد من أحياء مدينة الرياض؛ لرصد وضبط مخالفات نظام الاتصالات بالأسواق.

وخلال تلك الجولات وقفت الفرق التفتيشية على عدد من المخالفات المتمثلة في بيع شرائح الاتصال المجهولة، وبيع وتفعيل الشرائح من قبل غير المصرح لهم، كما ضبطت الفرق عددًا من الشرائح المخالفة، وعملت على تحرير محاضر الضبط؛ لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المستخدمين من الممارسات المخالفة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وفق أنظمة الهيئة وقرارتها. وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تنفذ جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات في الرياض

أخبار محلية
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