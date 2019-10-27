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أخبار الخرج > بالصور.. مستشفي الولادة والأطفال بالخرج تستقبل الحالات المحولة من مستشفي الملك خالد
27/10/2019   5:46 م

بالصور.. مستشفي الولادة والأطفال بالخرج تستقبل الحالات المحولة من مستشفي الملك خالد

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استقبل ⁧‫مستشفى الولاده والأطفال بالخرج‬⁩ جميع حالات الأطفال المحوله من ⁧‫ مستشفى الملك خالد بالخرج‬⁩ وكان في استقبال الحالات المحولة الكادر الطبي المختص.
‏وصلت الحالات بكل يسر وسلامة ولله الحمد وسط عناية من إدارة المستشفيين

بالصور.. مستشفي الولادة والأطفال بالخرج تستقبل الحالات المحولة من مستشفي الملك خالد

أخبار الخرج
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