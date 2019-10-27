بالصور.. مستشفي الولادة والأطفال بالخرج تستقبل الحالات المحولة من مستشفي الملك خالد

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استقبل مستشفى الولاده والأطفال بالخرج جميع حالات الأطفال المحوله من مستشفى الملك خالد بالخرج وكان في استقبال الحالات المحولة الكادر الطبي المختص.
وصلت الحالات بكل يسر وسلامة ولله الحمد وسط عناية من إدارة المستشفيين
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