“الأرصاد”: إعصار “كيار” ببحر العرب يتحول إلى الدرجة الرابعة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن الحالة المدارية لإعصار (كيار ـ Kyarr) في بحر العرب، تطورت من إعصار مداري من الدرجة الأولى، إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة.
وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 – 130 عقدة (230 – 240 كم/ س)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد.
وتوقعت الهيئة أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17,6 درجة شمالاً، وخط طول 66,3 درجة شرقاً، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.وفق “أخبار 24”.