التشكيلة المتوقعة لديربي الرياض بين الهلال والنصر

يحل النصر ضيفا على الهلال خلال الديربي المرتقب والمنتظر على ملعب جامعة الملك سعود في ختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، يحتاج لاقتناص 3 نقاط من أجل العودة إلى درب الانتصارات تمهيدا للدخول في دائرة المنافسة على لقب الدوري الذي حصده الموسم الماضي.
أما الهلال فيرغب مواصلة عروضه القوية لتثبيت اقدامه بصدارة جدول الترتيب منفردا والسير بثبات نحو اعادة اللقب الذي تنازل عنه الموسم الماضي لجاره ، النصر.
الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة وذلك بعد ضمان بلوغه لنهائي دوري ابطال آسيا الذي جاء على حساب السد بمجموع اللقائين 6/5. حسب “أخبار 24”.
ومن المقرر ان تُقام المباراة في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة على أن تُذاع عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD.
وفي السياق التالي نستعرض التشكيلة المتوقعة للهلال والنصر:
الهلال:
حارس المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، وعبد الله الحافظ، وجانج هيون سون، ومحمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو وسلمان الفرج، بجانب كارلوس إدواردو وجوستافو كويلار وسالم الدوسري.
خط الهجوم: بافيتمبي غوميز.
النصر:
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالله مادو – عمر هوساوي – مايكون بيريرا
خط الوسط: عبدالرحمن العبيد – مختار علي – بيتروس ماثيوس – جوليانو دي باولا – نورالدين أمرابط
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله