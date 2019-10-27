كيال: جروس والحارس العويس أبرز أسباب خسارة الأهلي أمام الحزم

وصف طارق كيال، لاعب وإداري النادي الأهلي السابق، أداء حارس الفريق محمد العويس بـ”المرتبك”، مؤكداً أنه أحد أسباب الخسارة من الحزم.
وحلل كيال في مقابلة تلفزيونية، أسباب خسارة الفريق أمام الحزم بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: “الأهلي خسر بسبب أخطاء المدرب واللاعبين، والحارس محمد العويس المرتبك وظهر ذلك بالهدفين”.
وأوضح أن كل محاور لعب الفريق كانت هجومية، وهو ما تسبب في خطورة الهجمات المرتدة للحزم، وعدم منعها، لافتا إلى أن فريق الحزم لم يتأثر بحالة الطرد في المبارة بفضل تكتيك وتنظيم المدرب “إيسايلا” في الشوط الثاني، وتسجيلهم هدفين من بناء جيد للهجمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تغييرات المدير الفني للأهلي “كريستيان جروس” كانت سلبية، خاصة أنه لا يزال بذاكرة قديمة عن اللاعبين، لافتا إلى أن أدوار عمر السومة ودجانيني تفاريس كانت مشتركة دون خطورة، فضلا عن احتفاظ عبدالفتاح عسيري بالكرة كثيرا.