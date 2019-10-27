الاتحاد يحذر الصحفي وعبدالحميد من الحصول على بطاقة صفراء تغيِّبهما عن ديربي جدة

طالب الجهازان الفني والإداري لنادي الاتحاد، ثنائي الفريق زياد الصحفي وسعود عبدالحميد، بتجنب الحصول على بطاقات صفراء خلال مواجهة أبها، تجنباً لتغيبهما عن المشاركة في ديربي جدة ضد الأهلي الخميس المقبل.
يأتي ذلك نظراً لكون اللاعبَيْن في رصيدهما 3 بطاقات صفراء، ما يعني إيقافهما في حال تلقِّي البطاقة الرابعة في مباراة اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.