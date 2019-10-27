بعد أزمة التذاكر .. رئيس النصر: حصلنا على حقنا الكامل في ملعب مباراة الديربي مع الهلال

أعرب رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن شكره لهيئة الرياضة والرابطة، لدعمهم ناديه في أزمة تذاكر ديربي الهلال والنصر المقررة اليوم (الأحد).
وأكد السويكت، في أول تعليق له على الأزمة، أنه تابع باهتمام الخلل، الذي حدث في توزيع التذاكر منذ بدايته، لافتا إلى أنهم حصلوا على حقهم الكامل وهو 30% من سعة الملعب.
يذكر أن شركة صلة أكدت اكتشاف خطأ بعد 11 دقيقة من بدء بيع التذاكر، وتم تداركه، مشيرة إلى أنه خلال تلك الدقائق تم بيع 1625 تذكرة من 624 معرفًا هلاليًا بالقسم (C) الخاص بجماهير النصر. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الهلال والنصر مساء اليوم (الأحد) في قمة الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.