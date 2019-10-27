بالفيديو.. “جوجل” تعلن سعودياً أكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي عالمياً

أعلنت شركة “جوجل”، مواطناً سعودياً، كأكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي على مستوى العالم، وذلك خلال برنامج للخبراء ضمن قمة تقيمها في مقرها بوادي السليكون بأمريكا.
ونشر المختص في الشؤون الرقمية عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو للحظة إعلان الشركة اختياره أكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي، وتفاعل الجمهور مع الأرقام التي حققها.
وانهالت التهاني على الحمادي عقب إعلانه الإنجاز الذي حققه عبر حسابه في “تويتر” أمس، حيث عبر المغردون السعوديون عن فخرهم به وبأبناء المملكة الذين يحققون نجاحات وإنجازات في الخارج. حسب “أخبار 24”.
تشرّفت قبل قليل بإعلان Google لاسمي كأكبر مؤثر تقني في الإعلام الرقمي عالمياً ضمن برنامج خبراء Google، وذلك ضمن القمّة التي تقيمها Google في مقر الشركة في وادي السليكون بأمريكا.
الحمدلله أولاً وأخيراً pic.twitter.com/JKDVjzqjSK
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) October 26, 2019