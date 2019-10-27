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أخبار محلية > “التحالف” يعلن إعادة تموضع وانتشار قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة
27/10/2019   1:24 م

“التحالف” يعلن إعادة تموضع وانتشار قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة

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أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وأوضحت في بيان أن الخطوة تأتي في إطار جهود التحالف المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية.

وأشادت قيادة التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار. حسب “أخبار 24”.

وجدد التحالف التأكيد على استمرار جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته، وحكومته الشرعية.

“التحالف” يعلن إعادة تموضع وانتشار قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة

أخبار محلية
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