نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الدفاع” تعلن طرح وظائف إدارية بالقوات البحرية
27/10/2019   1:23 م

“الدفاع” تعلن طرح وظائف إدارية بالقوات البحرية

+ = -
586

أعلنت وزارة الدفاع طرح عدد من الوظائف الإدارية بالقوات البحرية الملكية، للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك للعمل في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وجازان.

وقالت الوزارة إن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعددها 50 وظيفة، داعية الراغبين في الالتحاق بها، للتقديم من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 13/3 وحتى الخميس 17/3/1441هـ. حسب “أخبار 24”.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة في المراتب من الرابعة وحتى الثامنة، ويمكن الاطلاع على مسمياتها، والشروط المطلوبة لها وطريقة التقديم من خلال الرابط.

“الدفاع” تعلن طرح وظائف إدارية بالقوات البحرية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070704.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.