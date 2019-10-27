“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيراً بجانيين تلقيا كمية من الحشيش المخدر بجدة

نفذت وزارة الداخلية في محافظة جدة اليوم (الأحد)، حكم القتل تعزيراً بحق وافدَيْن يمنيين لإدانتهما بتلقي كمية من الحشيش المخدر.
وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية المختصة كانت قد ألقت القبض على كلٍّ من/ إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما.
وأضافت أنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة، فصدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بحق الجانيين اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.