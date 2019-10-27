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أخبار المناطق > إنقاذ حياة سائح بريطاني تعرض لجلطة قلبية حادة بالمدينة المنورة
27/10/2019   1:22 م

إنقاذ حياة سائح بريطاني تعرض لجلطة قلبية حادة بالمدينة المنورة

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تمكن فريق طبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة سائح بريطاني تعرض لجلطة قلبية حادة خلال زيارته المدينة المنورة.

وقال المركز إن السائح البريطاني (62 عاماً) وصل إلى المملكة بتأشيرة سياحية قبل عدة أيام، وأنه شعر بآلام حادة في الصدر، استدعت نقله إلى المركز على وجه السرعة.

وأضاف أنه بعد إجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة للسائح، اتضح تعرضه لانسداد في الشريان الأيمن، وعليه قام الفريق الطبي بوضع دعامة لفتح الشريان. وفق “أخبار 24”.

وأكد المركز أن المريض الآن بحالة صحية مستقرة، وخرج من العناية المركزة إلى جناح التنويم، وسيخرج من المستشفى فور الانتهاء من الإجراءات الطبية المعتادة والتأكد من سلامته.

إنقاذ حياة سائح بريطاني تعرض لجلطة قلبية حادة بالمدينة المنورة

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