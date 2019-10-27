أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تتابع باستمرار مستجدات الحالة المدارية “كيار – KYARR” في بحر العرب، مبينةً أن الحالة تطورت من “عاصفة مدارية” إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”.
وقالت الهيئة في تقريرها الثالث عن الحالة المدارية أمس (السبت)، إن التوقعات تشير إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وأوضحت أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار تراوح بين 70 و75 عقدة (125- 135 كلم/ ساعة)، ويتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب.
ودعت الهيئة الجميع لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على أي مستجدات.
وفق “أخبار 24”.