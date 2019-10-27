فجّر نفسه وزوجتين له.. وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل استهداف أبوبكر البغدادي بسوريا

كشفت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، عن تفاصيل تنفيذ القوات الأمريكية عملية مفاجئة استهدفت زعيم تنظيم “داعِش” أبوبكر البغدادي، داخل سوريا.
ونقلت مجلة “نيوزويك” عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قولها إن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أمس (السبت)، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد تلقيها معلومات استخباراتية حول موقعه.
وبينت حدوث عملية اشتباك قصيرة بعد دخول القوات الأمريكية لمقر اختباء البغدادي، فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مصادر بالبنتاغون أن البغدادي فجّر نفسه عبر سترة ناسفة أثناء اقتراب القوات الأمريكية منه، بينما كان أفراد أسرته حاضرين؛ حيث قُتلت زوجتان له. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المصادر أن تأكيد مقتَل زعيم “داعِش” رسمياً مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب في تغريدة في وقت سابق: “شيء كبير للغاية حدث للتو”، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينيتش.