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أخبار محلية > كيف علق تركي آل الشيخ على “هاشتاق” تضمن مطالبات بإعفائه؟
27/10/2019   1:20 م

كيف علق تركي آل الشيخ على “هاشتاق” تضمن مطالبات بإعفائه؟

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علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على الوسم “المتكرر” الذي تم إطلاقه على مواقع التواصل، والذي تضمن مطالبات بإعفائه من منصبه.

وغرد آل الشيخ ساخرا عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلا: “تعبت يا ناس لي ثلاث سنين ترند.. مو معقول عندكم ابيار ولا فواز ولا المريسل، شوفو أحد ثاني”.

وكان وسم “تركي آل الشيخ” برز على مواقع التواصل، من بين الأوسمة التي تصدرت “تويتر” بالمملكة، تباينت فيه ردود الفعل حول فعاليات هيئة الترفيه بالمملكة بين مؤيد لها وآخرين معارضين لبعض فعالياتها، ومطالبين بإعفاء آل الشيخ من منصبه. وفق “أخبار 24”.

كيف علق تركي آل الشيخ على “هاشتاق” تضمن مطالبات بإعفائه؟

أخبار محلية
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