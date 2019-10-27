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أخبار محلية > أيقظ والدته لصلاة الفجر وأمَّ المصلين بالمسجد.. وفاة مواطن ساجداً بالقصيم
27/10/2019   1:19 م

أيقظ والدته لصلاة الفجر وأمَّ المصلين بالمسجد.. وفاة مواطن ساجداً بالقصيم

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تُوفي المواطن محمد بن متعب المزاد الحلفي، ساجداً داخل مسجد بمركز أم حزم التابع لمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم، بعد أدائه صلاة الفجر يوم الإثنين الماضي.

وكان المتوفى قد أيقظ والدته لصلاة الفجر، ثم اتجه للمسجد وأمَّ المصلين، وظل حتى شروق الشمس كعادته لقراءة القرآن الكريم، إلا أن أسرته فوجئت بعدم وجوده في المنزل حتي الساعة 8 صباحاً.

وباشر ذووه البحث عنه وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، حتى عثروا عليه متوفى داخل المسجد ساجدًا متكئاً على يده اليمنى.

وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المذنب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما صُلي عليه بمسجد بن رخيص بالمذنب، ودُفن في مقبرة الديرة القديمة.

أيقظ والدته لصلاة الفجر وأمَّ المصلين بالمسجد.. وفاة مواطن ساجداً بالقصيم

أخبار محلية
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