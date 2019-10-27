إصدار نحو 1200 تأشيرة سياحية عبر جسر الملك فهد.. ومعظم القادمين صينيون وبريطانيون

كشف مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، أن نحو 1200 تأشيرة سياحية صدرت عبر منفذ الجسر منذ بدء تطبيق قرار التأشيرة السياحية، مشيراً إلى أن معظم الذين قدِموا هم من الصين وبريطانيا.
وحول استعدادات إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية، أكد السهلي توفير صالة للمستفيدين من التأشيرات السياحية مزودة بالآلات والأجهزة والقوى البشرية.
وأضاف أن العنصر النسائي في جوازات جسر الملك فهد يصل إلى 183 موظفة، وفقاً لـ”الرياض”، مبيناً أنهن يقمن الآن بجميع الإجراءات أسوة بزملائهن في الأقسام الرجالية بعدما كان عملهن في السابق مقتصراً على التطبيق النسائي فقط.