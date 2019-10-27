أوضحت شركة “صلة” ملابسات قرار إلغاء تذاكر جماھیر الھلال التي جرى شراؤھا في المدرج الخاص بفريق النصر، مشيرةً إلى أن الخطأ كان بسبب خلل في النظام.
وبيّنت الشركة أنه جرى اكتشاف الخطأ بعد مرور 11 دقيقة من وقت بدء بيع التذاكر قبل أن يتم تداركه سريعاً، لافتةً إلى أنه اتضح خلال تلك الدقائق بيع عدد 1625 تذكرة من 624 معرفاً هلالياً بالقسم c والخاص بجماهير النصر.
وقدمت الشركة اعتذارها لجماهير الفريقين عن هذا الخطأ غير المقصود، موضحةً أنه سيتم تسليم هذه التذاكر لإدارة نادي النصر، إلى جانب التواصل مع الجماهير التي قامت بشراء التذاكر لتعويضهم عنها في مباراة أخرى أو استرداد مبالغهم.
وكانت قد أعلنت شركة “صلة” إلغاء جمیع تذاكر جماھیر الھلال التي جرى شراؤھا في المدرج الخاص بفريق النصر، والخاصة بمباراة الديربي التي ستقام اليوم (الأحد) بملعب جامعة الملك سعود.
وفق “أخبار 24”.