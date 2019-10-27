شارك أكثر من 20 ألف متسابق من عشاق الترفيه والرياضة اليوم السبت في مهرجان “سباق الألوان” المعروف باسم “أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض” ضمن فعاليات موسم الرياض.
واستمتع المشاركون في المهرجان عقب السباق بمجموعة من النشاطات الترفيهية المذهلة التي تضمنت الموسيقى وفرص التقاط الصور التذكارية والعروض الراقصة والألعاب والمرح، والمزيد من التراشق الممتع بالألوان الذي ابتكر تركيبة لونية فريدة من نوعها.
وتماشياً مع الفكرة الرئيسية للسباق الممتد على مسافة 5 كيلومترات حول الاحتفاء بالبطل الكامن في داخل كلّ منا، ارتدى كل مشارك الأزياء والاكسسوارات التي تحويها حقائب السباق الخاصة بهم، والتي تضم قمصان جولة البطل، وربطات الرأس الحصرية لسباق الألوان، والبطاقة التعريفية، والميدالية وحزمة الألوان لالتقاط صور لا تُنسى.
يُذكر أن سباق الألوان يُعتبر من سلسلة السباقات الأضخم من نوعها في العالم، وحلّ ضيفاً على أكثر من 40 دولةً واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، وهو عبارة عن سباق دون توقيت وخالٍ من المنافسة.
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩
#سباق_الالوان شكرا على هاليوم الجميل😭😍@Turki_alalshikh pic.twitter.com/ui6Yanq7t8
— Amal. (@xhope70) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.