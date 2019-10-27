الشيخ “المغامسي”: أكل الروبيان حلال.. وبعض الفقهاء يحرمونه لهذا السبب

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إنه يرى أن أكل الروبيان حلال، وأنه من صيد البحر الذي يجوز أكله.
وأشار المغامسي خلال حديثه في برنامج “الأبواب المتفرقة على قناة “إم بي سي”، إلى أن جمهور الفقهاء يرون كذلك أن أكله جائز.
وأوضح أن مَن يحرّم أكله من الفقهاء يرى أن ما يجوز من طعام البحرهو السمك فقط، وأن الروبيان لا يسمى سمكاً، فهو من القشريات.
أكل الروبيان حلال أم حرام؟..
الشيخ صالح المغامسي يوضح آراء الفقهاء#الأبواب_المتفرقة#MBC1 pic.twitter.com/ep7ZbqsWTA
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) October 26, 2019
وفق “أخبار 24”.