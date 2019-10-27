نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الشيخ “المغامسي”: أكل الروبيان حلال.. وبعض الفقهاء يحرمونه لهذا السبب
27/10/2019   6:31 ص

الشيخ “المغامسي”: أكل الروبيان حلال.. وبعض الفقهاء يحرمونه لهذا السبب

+ = -
1028

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إنه يرى أن أكل الروبيان حلال، وأنه من صيد البحر الذي يجوز أكله.

وأشار المغامسي خلال حديثه في برنامج “الأبواب المتفرقة على قناة “إم بي سي”، إلى أن جمهور الفقهاء يرون كذلك أن أكله جائز.

وأوضح أن مَن يحرّم أكله من الفقهاء يرى أن ما يجوز من طعام البحرهو السمك فقط، وأن الروبيان لا يسمى سمكاً، فهو من القشريات.

وفق “أخبار 24”.

الشيخ “المغامسي”: أكل الروبيان حلال.. وبعض الفقهاء يحرمونه لهذا السبب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070656.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.