صورة “سيلفي” تطيح بفتاة من الطابق الـ17 في برج بدبي

سقطت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد بدبي أثناء التقاط “سيلفي” بينما كانت على حافة شرفة الشقة التي تسكنها مع أسرتها، فلقيت مصرعها في الحال.
وأوضح مدير الاعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم أن الفتاة كانت تحاول التقاط “سيلفي” وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في الشرفة، في الطابق الـ 17، فاختل توازنها فجأة، كما ذكرت أختها التي شاهدت الحادث، وانزلقت من على الكرسي، فسقطت في الشارع، وتوفيت في الحال.
ونبه “القاسم” إلى ضرورة الحذر من مثل هذه التصرفات والمخاطرة، وفقا لـ”الإمارات اليوم”، داعيا الآباء إلى مراقبة أبنائهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة المؤسفة، التي راحت فيها تلك الفتاة ضحية بسبب الجوال.