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أخبار المناطق > بيع دينار أموي يحمل عبارات إسلامية في بريطانيا بـ4.7 مليون دولار
27/10/2019   6:28 ص

بيع دينار أموي يحمل عبارات إسلامية في بريطانيا بـ4.7 مليون دولار

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شهد مزاد علني أقامته شركة “مورتن أند إيدن” في بريطانيا بيع دينار من عهد الدولة الأموية بـ 4.7 مليون دولار.

ووصل السعر الرسمي للدينار الذي كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية ويعود تاريخه إلى قرابة 1200 عام، عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دولار، فيما بلغ ثمنه النهائي بعد دفع رسوم إضافية 4.7 مليون دولار.

ويوجد على الدينار المصنوع من الذهب والذي نجح أحد المهتمين في شرائه عن طريق الهاتف خلال المزاد، عبارة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، كما أن جوانبه محاطة بعبارة “محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله”.وفق “أخبار 24”.

بيع دينار أموي يحمل عبارات إسلامية في بريطانيا بـ4.7 مليون دولار

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