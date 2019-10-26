توفيق الربيعة: امرأة متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا وبنجاح لسبعة أشخاص، حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة 24 ساعة.
وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين، وزراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض آخر، فيما زُرعت الكلى الثانية للمريض السابع.
وأضاف الربيعة أن جميع عمليات الزراعة قام بها جراحون سعوديون، مقدما الشكر لأهل المريضة على تبرعهم بالأعضاء، والتي زُرعت في عمليات أجريت بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار الربيعة على حسابه في “تويتر” إلى أن التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وأن مئات الأشخاص بالمملكة يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء لزراعتها.