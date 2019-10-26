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أخبار محلية > وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات حول البرنامج النووي السعودي
26/10/2019   9:16 م

وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات حول البرنامج النووي السعودي

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أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع المملكة بشأن برنامجها النووي، وذلك خلال جلسة نقاش في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشار الوزير من جهة أخرى، بحسب “رويترز”، إلى أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية، لافتاً إلى أن بلاده لا تتدخل في سياسات منظمة “أوبك”.

يُذكر أن المملكة أكدت ضمن مستهدفات رؤية 2030 على استهداف الطاقات المتجددة والنووية للأغراض السلمية، بما يدعم مساهمة الطاقة في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في السعودية، وسعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني.

وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات حول البرنامج النووي السعودي

أخبار محلية
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