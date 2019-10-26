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اخبار رياضية > تخصيص أكثر من 28 مليون متر مربع لعدة جهات حكومية في نجران
26/10/2019   7:15 م

تخصيص أكثر من 28 مليون متر مربع لعدة جهات حكومية في نجران

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خصصت أمانة منطقة نجران مساحة تزيد عن 28 مليون متر مربع من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لمصلحة عدة جهات حكومية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، أن قرارات تخصيص الأراضي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بهدف دعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

من جانبه بيّن وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور أنه تم تخصيص المساحات المذكورة لوزارات الداخلية والدفاع والإسكان والشؤون الإسلامية والتعليم والبيئة والمياه والزراعة بالإضافة إلى هيئات وجهات حكومية أخرى. حسب “أخبار 24”.

تخصيص أكثر من 28 مليون متر مربع لعدة جهات حكومية في نجران

اخبار رياضية
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