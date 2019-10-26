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أخبار المناطق > بالفيديو.. نائب أمير جازان يستقبل مواطناً من ذوي الإعاقة ويوجه بإنجاز معاملته
26/10/2019   5:42 م

بالفيديو.. نائب أمير جازان يستقبل مواطناً من ذوي الإعاقة ويوجه بإنجاز معاملته

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استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد المواطنين من ذوي الإعاقة، ووجه بإنجاز معاملته.

وبيَّن مقطع فيديو الأمير محمد يستقبل المواطن، ويُدعى “مرتضى”، وبعض أفراد أسرته، معرباً لذويه عن أمله لو قدموا هم وتركوا ابنهم بالمنزل من أجل راحته.

كما استمع نائب أمير جازان إلى مرتضى الذي عرض عليه معاناته، وتعهد الأمير بإنهائها وإنجاز معاملته على الفور، قائلاً له: “أبشر على خشمي.. ينتهي الموضوع إن شاء الله”.

 

وفق “”.

بالفيديو.. نائب أمير جازان يستقبل مواطناً من ذوي الإعاقة ويوجه بإنجاز معاملته

أخبار المناطق
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