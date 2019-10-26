فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض المعتقدات الخاطئة حول جهاز “الماموجرام” الخاص بالكشف عن الأورام السرطانية.
وفيما يعتقد البعض أن فحص الماموجرام يؤدي إلى انتشار الورم حال وجوده، أكدت الهيئة أن الفحص يساعد على الكشف المبكر عن الأورام.
وأشارت إلى أن ظهور علامات سرطان الثدي يعني أن الورم في مراحل متقدمة، ليس كما يعتقد البعض أنه يجب الانتظار حتى ظهور كتلة أو الشعور بعلامات السرطان لإجراء الفحص.
وحول الاعتقاد المنتشر بأن أشعة الماموجرام ضارة، بينت الغذاء والدواء أن منافع فحص الماموجرام أكبر بكثير من خطر الأشعة المستخدمة؛ إذ إن جرعة الأشعة في الفحص منخفضة وتخضع لرقابة الجهات المختصة.
وأبانت أن الفحص بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وفحوصات الطب النووي لا تغني عن الماموجرام، لافتةً إلى أن الطبيب المختص هو مَن يحدد الطريقة الأنسب للفحص تبعاً لحالة المريض.
وفق “أخبار 24”.