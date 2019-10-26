نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة
26/10/2019   5:38 م

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة

+ = -
794

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تستمر في بعض مناطق المملكة حتى مساء اليوم (السبت)، تتمثل في هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة، داعيةً المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر.

وأشارت الأرصاد إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة الرياض، اعتباراً من 11 صباح اليوم وحتى الثامنة مساءً، كما نبهت إلى سحب رعدية ممطرة على كلٍّ من (الدوادمي، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف) تستمر حتى 10 مساءً.

ونبهت إلى استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على محافظات (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موفق) في منطقة حائل، حيث تستمر الحالة حتى 11 مساءً. حسب “أخبار 24”.

كما حذرت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية تُصحب بالأتربة والغبار وتتسبب في تدني مدى الرؤية على محافظات (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) في منطقة نجران، ومحافظتي (بيشة، تثليث) في منطقة عسير، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وأشارت الهيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة تتسبب في تدني مدى الرؤية على محافظات منطقتي عسير وجازان، تستمر حتى الثامنة مساءً.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070578.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.