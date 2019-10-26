أظهرت صور ومقاطع فيديو جانباً من زيارة الأسر لأبنائها الطلاب المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية بخشم العان بالرياض.

ووثقت الصور والمقاطع لحظات مؤثرة لالتقاء الطلاب المستجدين بوالديهم وإخوانهم وأخواتهم، تجسدت خلالها معاني الحب والشوق والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.

وقال أحد الطلاب المستجدين، إنه أمضى 35 يوماً من التدريب بالكلية، مضيفا أنه بعد 3 سنوات سيكون هو وزملاؤه دروعا رصينة للوطن.

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وفق “أخبار 24”.