أظهرت صور ومقاطع فيديو جانباً من زيارة الأسر لأبنائها الطلاب المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية بخشم العان بالرياض.
ووثقت الصور والمقاطع لحظات مؤثرة لالتقاء الطلاب المستجدين بوالديهم وإخوانهم وأخواتهم، تجسدت خلالها معاني الحب والشوق والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.
وقال أحد الطلاب المستجدين، إنه أمضى 35 يوماً من التدريب بالكلية، مضيفا أنه بعد 3 سنوات سيكون هو وزملاؤه دروعا رصينة للوطن.
#فيديو
شوق للقاء
وفخر بالإنتماء
هكذا كانت مشاعر زيارة أهالي الطلاب المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/trb6VmrdUK
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) October 25, 2019
زيارة أهالي الطلاب المستجدين في كلية الملك خالد العسكرية #يحدث_الان على سناب #وزارة_الحرس_الوطني https://t.co/3GPARo3bgh pic.twitter.com/Q3JV1g52xN
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) October 25, 2019
وفق “أخبار 24”.