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أخبار محلية > مختص: هذه الحالات لا يغطيها التأمين الشامل.. بينها سرقة السيارة في وضع التشغيل
26/10/2019   1:28 م

مختص: هذه الحالات لا يغطيها التأمين الشامل.. بينها سرقة السيارة في وضع التشغيل

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أورد مختص في مجال التأمين عدداً من الحالات التي تحرم صاحب المركبة المؤمنة تأميناً شاملاً حقوقه في الحصول على تعويض عن السرقة أو الأضرار التي تلحق بمركبته.

وقال المختص في التأمين محمد الشهري إن من الحالات التي تفقد الشخص حقه في التأمين وقوع الحوادِث والسرقات بسبب الإهمال الشديد، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن من أمثلة ذلك سرقة السيارة بسبب تركها في وضع التشغيل في عرض الطريق.

وأضاف أن التأمين الشامل لا يغطي الحوادِث المرورية التي يكون مرتكبها واقعاً تحت تأثير الكحول، كما لا تتم الاستفادة من التأمين في حال تعمد إتلاف السيارة بالحرق أو من خلال اصطناع حادِثة مرورية ملفقة.

وأوضح أن التأمين لا يشمل الحوادِث التي تقع نتيجة للحمولة الزائدة على المركبة، أو في حال استخدام السيارة في أعمال غير مصرح بها مثل “التفحيط”، وغير ذلك.

مختص: هذه الحالات لا يغطيها التأمين الشامل.. بينها سرقة السيارة في وضع التشغيل

أخبار محلية
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