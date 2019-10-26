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أخبار محلية > بعد الحكم بحبسهم 20 عاماً.. إيداع المتهمين الثلاثة الرئيسيين في قضية “قاضي الجني” السجن العام
26/10/2019   1:27 م

بعد الحكم بحبسهم 20 عاماً.. إيداع المتهمين الثلاثة الرئيسيين في قضية “قاضي الجني” السجن العام

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ذكرت مصادر أنه تم إيداع “قاضي الجني” واثنين من المتهمين الآخرين، السجن العام، في القضية الشهيرة، وذلك فور صدور حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بحبس كل منهم 20 عاماً.

وكانت المحكمة قضت أول أمس (الخميس) بالسجن 20 عاماً لكلٍّ من القاضي “س.ي” والمتهم “ز.م” والمتهم “م.م”، والسجن مدداً متفاوتة أقلها سنة بحق 36 متهماً آخرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤول بوزارة النقل، بالرشوة وتزوير صكوك وبيع أراضٍ وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل الأموال إلى رجل أعمال وأحد القضاة، الذي زعم أن جنياً تلبَّسه وورطه بالقضية.وفق “أخبار 24”.

وتنقلت القضية بين أروقة المحاكم 11 عاماً، لهروب المتهم الرئيسي إلى خارج المملكة لمدة 5 سنوات، واعتراض هيئة الرقابة والتحقيق على الحكم الصادر سابقاً من المحكمة الإدارية بتبرئتهم.

بعد الحكم بحبسهم 20 عاماً.. إيداع المتهمين الثلاثة الرئيسيين في قضية “قاضي الجني” السجن العام

أخبار محلية
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