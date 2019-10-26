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اخبار رياضية > طاقم تحكيم إسباني بقيادة إسترادا لإدارة قمة الهلال والنصر غدا
26/10/2019   1:25 م

طاقم تحكيم إسباني بقيادة إسترادا لإدارة قمة الهلال والنصر غدا

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم إسبانياً بقيادة الحكم الدولي تشافي إسترادا، لإدارة لقاء الهلال والنصر.

ويلتقي الغريمان غدا الأحد في قمة الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى الهلال لتعزيز موقعه بالصدارة، فيما يسعى النصر لمواصلة النتائج الإيجابية للمنافسة على اللقب.

يذكر أن الحكم الإسباني إسترادا حصل على شارته الدولية في عام 2011، وأدار عدة مباريات في الموسم الحالي، من أبرزها مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي، وريال مدريد وسلتا فيغو وفياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني. وفق “أخبار 24”.

طاقم تحكيم إسباني بقيادة إسترادا لإدارة قمة الهلال والنصر غدا

اخبار رياضية
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