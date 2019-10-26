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أخبار الخرج > بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “القلعة” برباعية نظيفة
26/10/2019   7:00 ص

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “القلعة” برباعية نظيفة

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انتهي لقاء فريق ناشئين الشعلة وفريق القلعة علي ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بفوز الشعلة برباعية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لدرجة الناشئين .

بالصور.. #ناشئين_الشعلة يفوز علي “القلعة” برباعية نظيفة

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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