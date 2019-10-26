“الكلباني”: الشابات بدأن يبحثن عن “الشياب” في الآونة الأخيرة لهذا السبب

قال إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، إن كثيراً من الشابات بدأن يبحثن عن المسنين في الآونة الأخيرة للزواج؛ بسبب عدم تحمّل معظم الشباب المسؤولية.
وأوضح الكلباني من خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “sbc”، أن نسب الطلاق مرتفعة؛ بسبب عدم تحمّل أغلبية الشباب المسؤولية، وعدم الإحساس بقيمة هذه الرابطة العظيمة التي وضعها الله عزّ وجل، لافتاً إلى ضرورة تقويم وإعداد الشاب قبل الزواج.
#مع_الكلباني | لاحظت في الآونة الأخيرة من الشابات بدأن يبحثن عن الشياب.. لأن أغلب الشباب لم يعد يتحملون المسؤولية!. #زوجوه_يعقل_مع_الكلباني @abuabdelelah pic.twitter.com/R3yKlZaniB
— SBC channel (@SBC_Channel) October 25, 2019
وفق “أخبار 24”.