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أخبار محلية > “الكلباني”: الشابات بدأن يبحثن عن “الشياب” في الآونة الأخيرة لهذا السبب
26/10/2019   6:54 ص

“الكلباني”: الشابات بدأن يبحثن عن “الشياب” في الآونة الأخيرة لهذا السبب

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قال إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني، إن كثيراً من الشابات بدأن يبحثن عن المسنين في الآونة الأخيرة للزواج؛ بسبب عدم تحمّل معظم الشباب المسؤولية.

وأوضح الكلباني من خلال برنامجه “مع الكلباني” على قناة “sbc”، أن نسب الطلاق مرتفعة؛ بسبب عدم تحمّل أغلبية الشباب المسؤولية، وعدم الإحساس بقيمة هذه الرابطة العظيمة التي وضعها الله عزّ وجل، لافتاً إلى ضرورة تقويم وإعداد الشاب قبل الزواج.

وفق “أخبار 24”.

“الكلباني”: الشابات بدأن يبحثن عن “الشياب” في الآونة الأخيرة لهذا السبب

أخبار محلية
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