محافظ العارضة يشارك في الصلاة على الشهيد الجندي “كليبي”

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر بعد صلاة عصر أمس الجمعة، بجامع أبو بكر الصديق في محافظة العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حسين كليبي، أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وقدم “بن منيخر”، تعازي القيادة وتعازي أمير جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لوالد وأسرة الشهيد كليبي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبّر والد وذوو الشهيد “كليبي” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، مؤكدين على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره. وفق “أخبار 24”.